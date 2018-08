Matthei y ofensiva en contra de la dieta que recibe Bachelet: "Por qué voy a pedir disculpas por pedir que se cumpla una norma"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, insistió en su ofensiva contra la dieta que recibe Michelle Bachelet en su calidad de ex Presidenta. A su juicio, debería renunciar a todo pago una vez que asuma como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para cumplir con el reglamento interno de la organización.

"Lo único que estoy diciendo es que aquí hay reglas. Por qué voy a pedir disculpas por pedir que se cumpla una norma. Acá no he ofendido a nadie, a mí me han ofendido una y otra vez y los mismos de siempre. Primero que se aplique la norma y veamos cuántas personas no están cumpliendo con las normas de las Naciones Unidas", dijo a Tele13 Radio.

A la edil "le llamó la atención que cuando renunció a ONU Mujer, quien la reemplazó renunció a todo, entonces llamó la atención. Cuando lanzó la fundación y luego se fue, yo dije cómo ¿va a volver a hacer la misma? Quedarse con todo cuando las reglas de las Naciones Unidas dicen lo contrario".

"Esto no es de odiosidad mía, estoy impresionada. No sé si las reglas de las Naciones Unidas se aplican por color de piel, si eres sudafricana debes renunciar a todo y si eres chilena no", agregó.

La edil sostuvo que "lo que me da risa y me asombra es que una norma que es tajante y que otras personas han aplicado, que estén asombrados que pregunte. No puede aceptar nada, ni siquiera una condecoración. Ni siquiera el Secretario General tiene las facultades para quedarse con todas estas cosas".

Matthei expresó que "cada vez que la izquierda se siente pillada en algo, la persona afectada se esconde y mandan a otros a insultar a la persona que habla y nunca van al fondo del asunto. Acá se va a hacer una ofensiva y se va a ir a los organismos no gubernamentales. Vamos a pedir pronunciamiento porque no puede ser que se aplique una regla a la ex Presidenta de Sudafrica y no a la Presidenta Bachelet".