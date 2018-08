Subsecretaria de DD.HH.: "El Museo de la Memoria cumple a plenitud su objetivo en el pilar de la memoria"

09:35 "No podemos prohibir un debate del contexto. Lo que jamás puede pasar es que digamos que la memoria no puede estar", dijo Lorena Recabarren.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, se refirió al Museo de la Memoria, que ha estado al centro de la controversia tras los dichos del ahora ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas.

"El Museo de la Memoria cumple a plenitud su objetivo en el pilar de la memoria y uno no espera que tenga contexto, eso uno se lo puede dejar a la historia. No podemos prohibir un debate del contexto. Lo que jamás puede pasar es que digamos que la memoria no puede estar", declaró en radio Universo.

"Los temas que se han debatido en las últimas semanas reflejan las divergencias que existen en una coalición, tanto como en temas de DD.HH. Todos los seres humanos estamos comprometidos en la defensa de los DD.HH., en unos temas hay matices, en torno a la historia. No puedo pretender lograr homogenidad de opiniones, prefiero pensar que caminamos a un mejor país".

En ese sentido, Recabarren sostuvo que "el compromiso es el máximo respeto por los DD.HH., el Presidente ha sido claro en eso y es hacia allá donde queremos avanzar, enteniendo que no hay dos lecturas".