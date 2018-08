Presidente de RN por reunión de Chile Vamos con Piñera: “No es un llamado al orden”

13:26 Mario Desbordes, insistió en que los partidos no deben “resaltar aspectos negativos de otros”.

“No es un llamado al orden porque los partidos tienen una institucionalidad y una estructura. A veces hay periodos más complejos que otros, pero tenemos una coalición bastante consolidada”, dijo Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, refiriéndose a la citación de Sebastián Piñera a una cena privada donde participarán todas las bancadas de Chile Vamos.

La cita que tendrá lugar hoy por la tarde en la casa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, se realizará después de una semana polémica por la salida del ministro de las Culturas y las Artes, Mauricio Rojas, tras sus palabras sobre Museo de la Memoria.

En este sentido, Desbordes, insistió en que no se debe hacer diferencias en las materias de Derechos Humanos. “Plantear lo contrario me parece una muy mala estrategia para diferenciarse. Resaltar aspectos negativos de otros, especialmente cuando no existen”, concluyó.

Asimismo, además de abordar las críticas internas que apuntan a Evópoli, también se espera un “trabajo político” ante la disminución de la aprobación del Gobierno en las encuestas.