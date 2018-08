Ampuero arremete nuevamente contra Bolivia: "Insto al Presidente Morales a actuar con sensatez"

Una verdadera batalla diplomática en la red social Twitter se desencadenó ayer, y ha continuado durante esta jornada, entre el canciller Roberto Ampuero y el Presidente Evo Morales.

El enfrentamiento no dejó indiferente a diversas figuras políticas, entre las que se encuentra el también ministro de Relaciones Exteriores, boliviano Fernando Huanacuni, quien manifestó que Ampuero mostraba "nerviosismo" por los argumentos de la demanda marítima.

El entredicho comenzó tras unas declaraciones realizadas por el Presidente de Bolivia durante el "Día de la Bandera altiplanica", señalando que "En el Día de la Bandera, reafirmamos nuestro compromiso de honrar nuestro símbolo de unidad, dignidad y libertad con trabajo y amor a la Patria. La tricolor vibra en el corazón de nuestro pueblo, ondea soberanamente en el cielo azul y flameará pronto en las orillas del Pacífico".

Ampuero salió al paso de los dichos de Morales y señaló que el Mandatario se equivoca con "declaraciones demagógicas" indicando además que

hay un fallo pendiente en relación a la demanda marítima que Bolivia interpuso en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, por lo que "corresponde actuar con responsabilidad".

Tras esa respuesta Fernando Huanacuni, canciller boliviano, le respondió a Ampuero, indicando que "Frente a la falta de argumentos sólidos de respuesta a nuestra histórica, justa e irrenunciable demanda, agrede y emite aseveraciones políticas en franca intromisión a los asuntos internos de Bolivia".

Pero ese no fue el final de la batalla en Twitter, ya que el secretario de Estado nacional respondió nuevamente por la misma vía lo siguiente:

"Insto al Presidente Morales a actuar con sensatez y a no continuar hipotecando la relación con Chile. Evo Morales debiera comprender que cuando se está en un hoyo lo mejor es no seguir cavando. Ayer ha prometido a su pueblo que Antofagasta será boliviana y ahora que pronto flamearán sus banderas en nuestro Pacífico. Evo sabe que no podrá cumplir".