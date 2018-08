Sebastián Piñera: “El Gobierno no ha perdido la agenda, porque el tema de Derechos Humanos es parte”

10:51 El Presidente se refirió a la polémica del ex ministro Mauricio Rojas y al recién nombrado subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

Tras el cambio de gabinete del lunes y la polémica que generó la figura del ex ministro de las Culturas, Mauricio Rojas en materia de Derechos Humanos, el Presidente Sebastián Piñera estuvo presente en el programa de Canal 13 “Mesa Central”. En la oportunidad, el Mandatario comentó los últimos hechos y aseguró que “el Gobierno no ha perdido la agenda, porque el tema de Derechos Humanos es parte de la agenda (…) No estamos escabullendo el tema de los derechos humanos”.

Con ello, precisó que existía una necesidad para realizar el cambio de gabinete, refiriéndose en primer lugar al ex ministro de Educación, Gerardo Varela. “Las declaraciones del ministro estaban impidiendo o obstaculizando que la agenda de educación pudiera avanzar. Pusimos a una persona de mucha experiencia política como Marcela Cubillos en Educación”, dijo.

En cuanto a Mauricio Rojas, reiteró que “no conocía las declaraciones” hechas el 2015. “Yo leí el libro pero sin leer página a página. Yo no comparto las palabras de Rojas con respecto al Museo de la Memoria, la posición mía de mi como persona, Presidente y mi Gobierno es que nada justifica los atropellos, nada, ni en ningún tiempo lugar o circunstancia”, agregó.

Tal como se incorporó durante su campaña, Piñera reiteró la idea de hacer un Museo de la Democracia. “Estamos convocando a un grupo de personas. El museo queremos ampliar el de historia Nacional, que cuente la historia de la democracia desde el origen. La libertad, el pluralismo”.

CASO FREI

Por otro lado, consultado sobre el recién nombrado subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, que fue acusado por la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva de ocultar información sobre la autopsia realizada al ex mandatario. La información que no se conoció por más de 20 año ha sido el centro para determinar un caso de asesinato por uso de veneno.

En este sentido, Piñera, reiteró que “hemos colaborado con la familia Frei en el primer Gobierno y Segundo”, dijo y aseguró que “si hubiera tenido algún antecedente en contra de Luis Castillo no lo hubiera designado. (…) Nunca hubo ningún intento de ocultamiento”, concluyó.