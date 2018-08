Subsecretario del Interior por deportaciones: "No nos temblará la mano al momento de expulsar"

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a la medida de expulsión de 51 ciudadanos colombianos por determinaciones del Poder Judicial y resoluciones administrativas. Según precisó a La Tercera, criticó las reacciones que ha tenido parte de la oposición, insistiendo en que hay aspectos que cumplir.

"Acá hay algo cultural, y es que, en general, cuando uno habla de expulsión hay inmediatamente un sector del país que dice por qué están expulsando, se ponen a la defensiva, y acá lo que se tiene que aplicar es la norma vigente, y eso es lo que cumpliremos”.

Con ello, replicó que Sebastián Piñera planteó una política migratoria "y abre las puertas para regularizar a 260 mil personas, al mismo Presidente no le tiritan las manos. No nos temblará la mano al momento de expulsar y aplicar la norma a quienes no se inscriban en el proceso de regularización y tengan antecedentes delictuales”, comentó.

En cifras, Ubilla, cuantificó que existen en la actualidad en el país 1.400 extranjeros que están cumpliendo condena en las cárceles chilenas "pero no tienen órdenes de conmutación de pena, por lo cual, sobre esos 1.400, una vez que termine su condena, corresponde la expulsión inmediata”, concluyó.