Timonel de RN afirmó que no ha recibido "tiradas de orejas" del Presidente

El timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la reunión que sostuvieron dirigentes de Chile Vamos con el Presidente Sebastián Piñera, donde pidió poner término al "fuego amigo" y a resolver las diferencias en privado.

"No he recibido tiradas de orejas y no estoy para recibir tiradas de orejas, porque los partidos políticos no somos parte del Estado, no somos empleados del gobierno y tenemos derecho a opinar. Cuando hablamos, no me siento aludido con la frase del 'fuego amigo', porque nosotros en RN hemos sido extraordinariamente leales con el Gobierno", dijo a radio Cooperativa

El parlamentario sostuvo que "cuando hemos tenido puntos de opinión distintos, hemos sido cuidadosos y respetuosos en la discusión".

Desbordes manifestó que "hay que tener cuidado con exagerar, porque si no los partidos no podríamos tener opinión. Tenemos que tener conciencia que hay que tener más cuidado en casos de crisis y más fineza en cómo se tratan los socios en el gobierno".