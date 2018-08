Elizalde emplazó a la derecha a reconocer “el error de apoyar una dictadura” y apuntó a Chadwick

11:52 El Presidente del PS, Alvaro Elizalde, dijo que la base de sustentación del actual gobierno es de quienes apoyaron la dictadura. “No debemos olvidar que el Ministro del Interior fue parte de las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno, cuando en este país no había parlamento”.

“Me parece positivo que quienes apoyaron la dictadura hoy estén hablando de democracia, eso da cuenta de un avance. Ojalá lo hubieran hecho mucho antes porque no olvidemos que la base de sustentación del actual gobierno es de quienes apoyaron la dictadura, independientemente de la trayectoria personal de alguno de ellos que puede haber sido distinta, la base de apoyo política del gobierno actual es de quienes apoyaron a la dictadura”. Así se refirió esta mañana el presidente del PS, Alvaro Elizalde, a la propuesta del Presidente Sebastián Piñera de construir un Museo de la Democracia.

“Ahora esta propuesta se genera en el marco del debate del Museo de la Memoria y creo que aquí se ha planteado que el Museo cuenta sólo una verdad y que falta el contexto, yo creo que hay que ser categórico: no hay contexto que justifique las violaciones a los DDHH. No hay contexto para que a la gente se le detenga, se le haga desaparecer, se torture, y hay que ser categórico. Cuando se plantea que es necesario conocer el contexto, pareciera que se quisiera plantear que hubiera una justificación ante estos hechos atroces”, agregó en entrevista conRadio Universo.

“Soy demócrata, luché por la democracia, me la jugué en la lucha contra la dictadura, fui activo en la campaña del NO y por lo tanto bienvenido que se valore la democracia. Pero reitero, que no aparezca como que se quiere generar un empate respecto de la situación del Museo de la Memoria y por otro lado,si quienes apoyaron la dictadura quieren hoy rendirle un homenaje a la democracia deberían partir por hacer un reconocimiento de su error (…) de haber apoyado una dictadura”, señaló.

“Valoro lo que ha hecho Evópoli de desmarcarse de la derecha más tradicional que como digo fue parte del sustento político de la dictadura.

No debemos olvidar que el Ministro del Interior fue parte de las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno, cuando en este país no había parlamento, y gran parte de la plana mayor de la UDI desempeñó responsabilidades importantes en la dictadura y negaron las violaciones a los DDHH durante mucho tiempo”, agregó.

“Cuando el Presidente Aylwin crea la Comisión Rettig fueron muy críticos, señalaron que era inaceptable, a propósito del empate, que no consideraba todas las víctimas, y resulta que el Informe Rettig en su decreto, cuando se constituye la comisión, planteaba que se iba a hacer un catastro de todas la víctimas de violaciones a los DDHH pero también de particulares que habían sido objeto de actos de violencia política”.

Reiteró que “la derecha no ha hecho una autocrítica sobre esta materia y dicen ‘bueno, y la autocrítica de la izquierda’, por favor si en el caso de la izquierda todo lo que fue el proceso de renovación socialista y de reflexión en la dictadura, da cuenta de una profunda autocrítica”.