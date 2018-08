Lagos dijo que "nada justifica la violación a los DD.HH." y criticó museo de la democracia que planea el gobierno

12:23 El ex Mandatario, quien lamentó el deceso del abogado Andrés Aylwin, dijo que "para eso está el museo histórico. Se arregla un poquitito y ahí tenemos el Museo de la Democracia".

El ex presidente Ricardo Lagos lamentó el deceso del abogado Andrés Aylwin y dijo dejó "una gran enseñanza en su paso por este mundo".

"Fue alguien que buscó que existieran sociedades justas, donde todos tuvieran las mismas posibilidades", dijo el ex Mandatario en conversación con radio Bío Bío, donde además planteó que Aylwin, quien también fue diputado, fue una "mezcla de la rectitud frente al derecho y la humanidad frente al necesitado, que lo convierte en un ser inolvidable".

Lagos además abordó el debate en materia de DD.HH. luego de la polémica por el Museo de la Memoria y el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas y planteó que "todo lo que se habla del contexto no significa que los violadores de los derechos humanos no son igualmente responsables".

Además el ex Presidente planteó que "nada" justifica la violación a los DD.HH" y criticó la idea del gobierno de un Museo de la Democracia, pues según indicó, ya existen lugares que recuerdan la historia republicana del país. "Para eso está el museo histórico. Se arregla un poquitito y ahí tenemos el Museo de la Democracia" dijo.