PS y familia de Salvador Allende expresaron su molestia por dichos del Presidente Piñera

Ayer Durante su paso por el programa "El Informante", el Mandatario afirmó que el líder de la UP "validaba la violencia y los mecanismos no democráticos".

El Partido Socialista (PS) y la familia del ex Presidente Salvador Allende expresaron su molestia con los dichos del actual Mandatario Sebastián Piñera, quien afirmó que el fallecido líder de la Unidad Popular (UP) "validaba la violencia y los mecanismos no democráticos".

"En nuestro país todos hemos evolucionado en la dirección correcta. Yo creo que la izquierda, desde el presidente Allende que validaba la violencia y los mecanismos no democráticos, ha evolucionado y aprendido a reconocer y respetar la democracia", señaló ayer el jefe de Estado en el programa "El Informante".

En una declaración pública, la colectividad a la que perteneció Allende afirmó que "Sebastián Piñera ha renunciado a su tarea de contribuir al reencuentro y la paz, como corresponde a un jefe de Estado y ha preferido asumir el rol de líder de un sector que él mismo calificó de 'cómplices pasivos' de las atrocidades de la dictadura".

Desde la familia del ex gobernante socialista, su hija, la senadora Isabel Allende, calificó de "lamentables" las declaraciones de Piñera, las que según ella son un "vano intento de hacer suerte de empate".

"Nada justificará asesinatos y violaciones de DD.HH. de la dictadura que la derecha ha defendido incluso hablando de pronunciamiento y excesos", agregó.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, también comentó los dichos del Presidente sobre su abuelo, afirmando que "Allende nunca válido la violencia y los mecanismos no democráticos, su historia demuestra que siempre creyó en la democracia y la República, fue elegido por el pueblo en las urnas".