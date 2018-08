José Antonio Kast advirtió que el Museo de la Democracia "va a pasar sin pena ni gloria"

El ex candidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió al Museo de la Memoria y a la propuesta del Presidente Sebastián Piñera de crear un Museo de la Democracia.

"Esto no se va a resolver con el Museo de la Democracia porque hay un grupo pegado en el pasado y el Museo de la Democracia va a pasar sin pena ni gloria. Tenemos muchos museos, veamos los que tenemos y le agregamos lo que dice el Presidente", dijo a radio Duna.

Sobre el Museo de la Memoria, el fundador de Acción Republicana sostuvo que "debe ser completo y un museo no parte la historia de un país en un solo año. Lo conozco virtualmente, no había tenido interés en verlo, he visto publicaciones. El museo es incompleto e incluiría todo lo de los '60 en adelante, donde se empieza a producir la violencia".

Kast expresó que el gobierno militar "es parte de la historia de Chile. Si uno quiere hacer historia de verdad, debe incluirlo todo. Fue un gobierno militar, algunos le dicen dictadura, y a mí me da lo mismo cómo le digan, yo digo gobierno militar. A la gente común y corriente no le importa, esa gente quiere mirar para adelante en los problemas actuales. En todos los programas se habla solo del pasado y muchas veces lo hacemos porque las encuestas de los lunes ponen los temas".

Sobre la polémica salida de Mauricio Rojas del Ministerio de las Culturas, Kast manifestó que "el disparo en el pie fue del ex ministro al arrepentirse de lo que había dicho, porque si él escribió un libro hablando de estos temas, yo creo que sigue pensando igual. Creo que fue un error no forzado, lamentable. El Presidente pone y saca a los ministros, él no está revisando todo. Lamento que Rojas haya tenido que decir que ya no piensa lo que pensaba".