Mariana Aylwin y petición de renuncia de Luis Castillo: "Políticamente hay una situación que se ha puesto imposible"

10:01 La ex DC apoyó la posición de su ex partido respecto del subsecretario de Redes Asistenciales y dijo que su renuncia "sería lo mejor para que el Ministerio de Salud pueda funcionar con más apoyo".

En entrevista con radio Universo, la ex militante de la DC, Mariana Aylwin, apoyó la postura de su ex partido respecto al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, a quien la colectividad cuestiona por su rol en la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

"Entiendo a Carmen Frei y el apoyo que le esta dando el partido" dijo Aylwin, quien agregó que "el caso es dudoso. Lo veo desde fuera en términos de las responsabilidades del subsecretario, pero políticamente siento que hay una situación que se ha puesto imposible".

La ex ministra dijo además que ve improbable que la DC ceda en ese punto y que la renuncia de la autoridad "sería probablemente lo mejor para que el Ministerio de Salud pueda funcionar con más apoyo".