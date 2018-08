Senador Ossandón y la Casen: "Demuestra que la derecha social está en la línea correcta"

21:02 El parlamentario RN criticó a la ex Presidenta Bachelet y a la Nueva Mayoría, afirmando que su gobierno dejó "una pobreza estancada y una desigualdad aumentada".

Tras conocerse los resultados de la encuesta Casen 2017, el senador Manuel José Ossandón expresó que “una pobreza estancada y una desigualdad aumentada fue el legado que dejó la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría”, agregando que “esto demuestra que la derecha social está en la línea correcta y como gobierno tenemos que preocuparnos de los verdaderos problemas que tiene la gente”.

El parlamentario de Renovación Nacional sostuvo que “hemos tenido cuatro años de reformas y discusiones valóricas que son importantes, pero no hemos abordado el problema de la calidad de vida de las personas”.

Ossandón subrayó que “nosotros, como derecha social, planteamos que el crecimiento económico y todos sus beneficios se miden no sólo por el empleo, sino también por la capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas: superar la pobreza, que no se nos muera la gente en los hospitales, que sean atendidos a tiempo y enfrentar todo lo malo que hemos visto en un país que a veces no queremos reconocer.”

Sobre la aplicación de la retroexcavadora -a la que apeló nuevamente el senador PPD Quintana- Ossandón sostuvo que “parece que tiene mala memoria, lo mismo que algunos dirigentes políticos antiguos, que es como si no hubieran gobernado nunca, porque el sistema económico ellos lo administraron durante 20 años”.

Al respecto, dijo que “resulta curioso escuchar a la gente de la oposición hablar del Sename, como si ellos no lo hubieran administrado nunca, pero estuvieron a cargo del Sename, se lo repartieron políticamente durante mucho tiempo y hoy día critican que el Presidente de la República se tome en serio el tema y quiera hacer reformas de verdad en beneficio de la infancia.”

Finalmente, remató, “la Casen es clara, los números no mienten y lo que hay que hacer como país y como Congreso es ponernos las pilas y abordar los verdaderos problemas que afectan a nuestra gente, porque los chilenos tienen miedo a envejecer y a enfermarse y eso no es propio de un país desarrollado.”