Hacienda confirmó impuesto de 10% para la economía digital

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín realizó esta jornada una rueda de prensa en la que explicó los alcances de la reforma tributaria presentada anoche por el presidente Piñera.

Larraín dijo que los objetivos de la reforma apuntan a que el sistema tributario "se entienda y sea previsible" y la calificó como un "proyecto que mira al futuro".

""Este proyecto busca incentivar el crecimiento, el emprendimiento, el ahorro y el empleo. Nos interesa que este proyecto dinamice la economía chilena, y que apoye a quienes quieren contribuir al proceso productivo" dijo el secretario de Estado.

En la explicación, Larraín apuntó que el impuesto para las grandes empresas será de un 27%, en tanto que para las Pymes de 25% e informó que en materia de economía digital, las plataformas no establecidas en el país, en servicios como Uber o Netflix, tendrán un impuesto de 10%.

Previamente, en entrevista con TVN, Larraín defendió la reforma tributaria que presentó ayer el gobieno y llamó a los parlamentarios a conocer el proyecto, a raíz de las críticas que ha recibido desde la oposición.

"Más allá de la opinión que podamos tener de la reforma 2014 y de la reforma a la reforma 2015, esto es una modernización tributaria que mira al sistema en su conjunto y mira el futuro (...) el primer objetivo de esta reforma es simplificar un sistema muy engorroso" señalo Larraín.

El secretario de Estado, además dijo que la reforma no beneficia a las grandes empresas, a propósito de uno de los cuestionamientos que ha recibido, en particular por la integración del sistema.

"Los que dicen que aquí se benefician las grandes empresas no están viendo los números y cada uno tiene derechos a sus opiniones, pero no a sus propios números" señaló.

Sobre el punto de la integración, además Larraín añadió que el actual sistema desincentiva el ahorro y que discrimina a los inversionistas, favoreciendo a los internacionales por sobre los chilenos.

El titular de Hacienda dijo también que "me sorprende que algunos digan que no van a aprobar la reforma. Primero conózcanla, denle una oportunidad. No se puede llegar y rechazar".

"Lamentablemente tenemos que hacernos cargo de que tenemos una situación tributaria, un sistema muy engorroso, complejo, que ha desincentivado la inversión, el ahorro, el crecimiento y que también deteriora el mercado laboral".