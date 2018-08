Gobierno ingresó con retraso proyecto de reforma tributaria al Congreso

Molestia generó en la Cámara de Diputados el hecho de que el gobierno, no ingresara durante esta mañana el proyecto de reforma tributaria que fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera el lunes.

"Sólo para informar a mis colegas de la Comisión de Hacienda, que estábamos citados hoy día junto a los ministros y personeros de Gobierno, para empezar a revisar este proyecto de reforma tributaria. Pero dada la impresión de que no hay reforma tributaria sino un reajuste no más, porque no ingresó ayer ni ingresó hoy día, no vamos a tener la comisión" dijo el diputado de la DC, Pablo Lorenzini, quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

La instancia, estaba citada desde las 10.45 horas hasta el mediodía, para recibir al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien daría a conocer el proyecto.

Finalmente el proyecto fue ingresado al Parlamento a las 12.57 horas.