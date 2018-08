Gobierno aseguró que reforma tributaria permitirá una recaudación adicional de US$ 428 millones

19:12 El informe financiero del proyecto ingresado hoy al Congreso plantea que la merma por la integración del sistema tributario será de US$ 1.044 millones, pero que las medidas para compensarlo, permitirán recaudar US$ 1.472 millones, una vez que el sistema entre en régimen.

Luego de que esta jornada el gobierno ingresó el proyecto de reforma tributaria, se conoció, en números, cuál será la variación en la recaudación fiscal con la iniciativa.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la integración del sistema tributario significará una pérdida de US$ 833 millones anuales, a lo que se suma una merma de US$ 7 millones por normas de tributación internacional y de US$ 204 millones por beneficios pro inversión.

En total, dijo el Ejecutivo, la merma fiscal será de US$ 1.044 millones, que se compensará, de acuerdo con el gobierno, con la boleta electrónica obligatoria, que en régimen recaudará US$ 1.181 millones, más US$ 251 millones por el impuesto a la economía digital y aumento de la fiscalización del comercio transfronterizo. La modificación al Impuesto Verde, sumaría US$ 40 millones al año.

El informe financiero, supone que la recaudación por esas tres medidas, llega a un total de US$ 1.472 millones, lo que implica, según sostiene el gobierno que la reforma permitirá recaudar US$ 428 millones adicionales una vez que el sistema esté en réfgimen.

"El proyecto permite compensar con creces la recaudación tributaria", dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

La iniciativa también eleva de 2.000 UF a 4.000 UF el límite superior del precio de las viviendas en que las empresas pueden usar el crédito especial del IVA, lo que se traduce en un crédito del 65% del IVA hasta las 2.000 UF y 45% del IVA entre 2.000 y 4.000 UF. Ambos casos, mantienen el tope de UF 225.