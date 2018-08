Diputada Claudia Mix: "No creo que exista violación a los DD.HH. en Venezuela y Nicaragua"

La diputada Claudia Mix dijo que no cree que en los gobiernos de Venezuela y Nicaragua se viole los Derechos Humanos, esto pese a las diversas posturas que existen incluso dentro del Frente Amplio, donde diversos sectores cuestionan el aparente autoritarismo que se vive en aquellos países.

En una entrevista a La Tercera , la militante del partido frenteamplista Poder Ciudadano afirmó que ellos han mantenido una postura clara de defensa y promoción de los derechos humanos.

"Ahora, nos parece grave y complejo que un comentario del diputado Gabriel Boric haya permitido que la derecha festine con aquellos que creemos que existe un principio fundamental en esta materia, la autodeterminación de los pueblos, donde no podemos pretender estar por sobre la voluntad de todo un pueblo ni creer que nuestra verdad está por sobre ello. Eso marca la línea entre alguien que defiende los DD.HH. y alguien que busca intervenir un país", expresó.

Por su respaldo a la figura de Nicolás Maduro, la que es cuestionada por Revolución Democrática, Mix expresó que "defiendo los profundos avances en democracia política y democracia social que ha tenido los últimos 19 años Venezuela. La Constitución venezolana le permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley y referéndum revocatorio que en nuestro país aún son un imposible".

"Evidentemente, existen dificultades y problemas, pero es la democracia y no la intervención la que los resolverá. Les pediría a mis compañeros del Partido Liberal y de Revolución Democrática que sean más cuidadosos y más reflexivos del proceso venezolano, y comencemos a preocuparnos de superar los enclaves autoritarios que aún tenemos en Chile", añadió.

Sobre el gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, la parlamentaria insistió con que "fue elegido democráticamente", agregando que "no podemos negar que existe un conflicto social importante, que esperamos encuentre rápido una solución pacífica y dialogante, lejos de las intervenciones militares y los bloqueos internacionales".

"Son realidades políticas complejas y en crisis. No creo que exista violación a los DD.HH. en Venezuela y Nicaragua por parte del Estado, existe una evidente polarización social manifiesta que ha generado enfrentamientos y violencia que tanto la oposición como el gobierno no han sabido resolver. Sin embargo, sabemos que se está haciendo lo posible para encontrar el rumbo hacia una solución pacífica y que no tenga más víctimas", aseveró.

Mix afirmó que espera que al interior de su coalición esperan tener una buena armonía ante estos temas, lamentando que el Partido Liberal se haya retirado del grupo programático de Relaciones Exteriores justamente por las diferencias ante los gobiernos de Maduro y Ortega.