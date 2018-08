Fiscales de causas políticas declararon en proceso de destitución del fiscal nacional

El fiscal regional metropolitano de la zona Oriente, Manuel Guerra, dijo hoy en el inicio de la ronda de exposiciones ante el ministro Héctor Carreño, por la causa de destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott, que a su juicio no hay causal para la remoción.

Guerra, es uno de los fiscales citados por la Corte Suprema en medio del proceso, el que se inició luego de que un grupo de diputados opositores acusó a Abbott de "negligencia inexcusable" a raíz de las investigaciones de casos relacionados con el financiamiento de la política.

El fiscal, a cargo de las indagatorias del Caso Penta, dijo ante el ministro Carreño que en la causa que culminó con una salida alternativa para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que su rol fue aplicar la ley en base a las pruebas y antecedentes que tuvo durante el trámite del caso.

Sobre las citas de Abbott con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín y con el senador PPD, Guido Girardi, Guerra dijo que "no conozco el contenido de las reuniones, porque no estuve presente en ellas, me imagino que el señor Fiscal (Jorge Abbott) es el llamado a responder de las mismas y respecto de si estaba inhabilitado para aquello, no fui consultado y tampoco estimo prudente referirse yo a aquello".

"De lo que conozco del requerimiento, no observo una situación tan categórica, desconozco el detalle del requerimiento, solamente me hecho cargo de lo que a mi se me ha consultado y creo que más que dar opiniones respecto del contenido o no, esa es una decisión que tendrá que tomar la Corte Suprema en el ámbito de sus atribuciones" dijo el fiscal.

Además, Guerra fue consultado por los dichos del fiscal nacional en la cuenta pública de la institución, cuando pidió celeridad a los persecutores en dichas causas y, dijo que a su juicio, "lo que él hizo fue dar una opinión".

"No he recibido ni en este ni en otro caso instrucciones particulares por parte del fiscal nacional" agregó Guerra.

También declararon ante el ministro Carreño, los fiscales de Valparaíso, Pablo Gómez, el fiscal regional de zona Metropolitana Oriente, José Luis Pérez Calaf y, el investigador del caso Corpesca, Julio Contardo.

Gómez, quien indagó en la causa relacionada con SQM, en la misma línea de guerra, negó la existencia de presiones y dijo que la petición de celeridad de Abbott hacia los fiscales fue "meramente su opinión".

Además el fiscal regional de Valparaíso sostuvo que las instrucciones particulares sólo pueden entregarlas quienes dirigen las investigaciones y, respecto a la reunión con las defensas de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y del ex administrador electoral de Piñera, Santiago Valdés, dijo que fue pues las defensas solicitaban que las indagatorias contra sus representados se llevaran en una sola causa.

Pérez Calaf declaró luego de haber indagado la acusación de la presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) quien denunció violaciones a los DD.HH. al interior de la institución.

El fiscal del caso Corpesca, Julio Contardo, también descartó presiones en sus indagatorias.