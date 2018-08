Fiscal nacional tras declarar en causa por su remoción: "Jamás he dado una instrucción particular"

El fiscal nacional, Jorge Abbott, entregó ante el ministro Héctor Carreño, su testimonio, en medio del proceso que se lleva en la Corte Suprema por su destitución.

La solicitud de remoción de Abbott, fue solicitada por un grupo de parlamentarios opositores, quienes lo acusaron de "negligencia manifiesta" por la resolución de las causas vinculadas con el financiamiento de la política.

Luego de entregar su testimonio, el fiscal nacional dijo que "jamás he dado una instrucción particular porque está vedado, prohibido. Cuando yo era fiscal regional defendí esa posición y hoy me preocupo de cumplir esa obligación legal porque es un contrapeso dentro del Ministerio Público".

Sobre la acusación de vulneración a los DD.HH. en el organismo, realizada por una dirigenta sindical, Abbott dijo que considera que la acusación es gravísima y que, cuando se produjo, se abrió una investigación para que la denunciante entregara los antecedentes. "La persona en vez de entregar los antecedentes, guardó silencio y estimó que había un acto de amedrentamiento". En esa línea, añadió, envió un correo electrónico reprochando la situación.

El fiscal nacional dijo que, tras sus dichos en la cuenta pública de la institución, donde pidió celeridad a los investigadores en las causas relacionadas a la política, planteó que "es difícil medir cómo la gente va a recibir los mensajes" y añadió que "especialmente para quienes ven en esto la protección de los poderosos, no es ese el propósito, si no simplemente el mejor funcionamiento de la democracia".



La autoridad de la Fiscalía añadió que si debiera hacer una autocrítica, sería que debió plantear como una modificación legal el que se acabe con los privilegios con los que cuentan ciertas autoridades como los parlamentarios. "El fuero parlamentario, o un plazo de prescripción de dos años -para delitos de la Ley Electoral- que los pone en una situación de privilegio respecto del resto de ciudadanos que cometen delitos.Esperaría que ese privilegio se terminara" afirmó.



El proceso se inició ayer con las declaraciones de fiscales vinculados con dichas causas: Manuel Guerra, quien indagó en el caso Penta; Pablo Gómez, a cargo del caso SQM y, Julio Contardo por Corpesca.

Los investigadores en su declaración blindaron al fiscal nacional y sostuvieron no haber recibido presiones de parte de la máxima autoridad del Ministerio Público.