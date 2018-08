Bermúdez dijo que decisión sobre ex subcontralora fue "correcta y ajustada a derecho"

09:38 El contralor se refirió al episodio en que solicitó la renuncia de Dorothy Pérez y dijo que el hecho que la relación de la ex autoridad de la Contraloría con el caso "Pacogate", "ameritaba que se tomaran decisiones".

El contralor, Jorge Bermúdez, en entrevista con CNN Chile entregó los fundamentos de la petición de renuncia que le realizó a la ex subcontralora, Dorothy Pérez, luego de que señaló que la decisión fue por una suma de circunstancias que lo llevaron a perder la confianza en ella.

"A mí me parece que la estética también es un valor público. Por lo tanto, que una alta autoridad de la Contraloría esté involucrada en el mayor fraude (de la historia de Carabineros)–no digo de una manera activa, no digo que sea parte de quienes cometieron el ilícito, pero que, de alguna manera, estuvo relacionada con ese ilícito- me parece que ameritaba que se tomaran decisiones" dijo Bermúdez, quien calificó su decisión como "correcta y ajustada a derecho".

El contralor, además dijo que ha presentado denuncias por presuntos nuevos desfalcos cometidos al interior de ramas de las Fuerzas Armadas, con excepción de la Fuerza Aérea.

"A comienzos del año pasado nosotros hicimos una reforma orgánica en la Contraloría que significó –entre otras cosas- formar un Departamento de Fuerzas Armadas y de Orden. Ésa fue una de las medidas a propósito de los distintos casos de corrupción que han ocurrido en instituciones como el Ejército y Carabineros. A partir de ahí hemos controlado y fiscalizado sistemáticamente a las Fuerzas Armadas. Muchos de esos recursos están amparados por normas de secreto, porque estamos hablando de material bélico, y efectivamente hemos realizado auditorías a esos recursos y hemos encontrado irregularidades que han terminado con denuncias en el Ministerio Público" indicó.

En esa línea Bermúdez dijo que "creemos que puede haber delito y, por lo tanto, tenemos que hacer la denuncia ante el Ministerio Público", detallando que estos nuevos casos -que no corresponden ni al "Pacogate" ni al "Milicogate"- corresponden a la Armada, el Ejército y Carabineros, e indicó que involucran "miles de millones de pesos".