Karol Cariola se molestó por silbido a ministra Plá en plena Comisión de Familia

La diputada comunista, Karol Cariola, se molestó por un silbido que se escuchó cuando le estaba dando la bienvenida a la ministra de la Mujer. Isabel Plá y su asesora, en plena sesión de la Comisión de Familia.

"Fuera de la talla, no corresponde. No sé de dónde vino el silbido, pero no corresponde. Estamos saludando a dos autoridades de gobierno, incluida la asesora que merece todo nuestro respeto. No puedo aceptar, como presidenta de la Comisión, y le pido disculpas públicamente a la asesora por la manifestación desde donde haya venido", dijo la presidenta de la instancia.

"Me parece grave y espero que no haya sido uno de los parlamentarios y mucho menos de los asesores... Bueno, claramente salió de esta sala, pero no corresponde. Todavía no tenemos aprobado el protocolo de acoso acá en la Cámara, pero este tipo de acciones estamos buscando erradicarlas de nuestras prácticas", enfatizó.

"Espero que nunca más se vuelva a repetir una situación como esta porque no me parece para la risa", resaltó la parlamentaria.