Larraín: "El Presidente fue escogido con un mandato claro de recuperar una economía que estaba creciendo apenas"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió en entrevista con T13 al rechazo que sufrió en el Congreso el reajuste al salario mínimo y acusó que la oposición daña a los trabajadores por darse un "gustito político".

"No fue un buen día para el país, creo que lo que ocurrió fue lamentable porque al final se produce un debate y en el debate la oposición se niega a la propuesta del gobierno que es más generosa que lo que se ha planteado. Por darse un gustito político se daña a los trabajadores, es parte de una forma de hacer política que los chilenos no quieren" dijo Larraín.

Sobre las críticas de la oposición al Ejecutivo por la plurianualidad del proyecto, el titular de Hacienda dijo que "el gobierno tuvo toda la flexibilidad porque el acuerdo llegaba hasta marzo de 2010. Luego el gobierno se flexibilizó, pero nada de esto fue posible porque lo que intentó la oposición es que el gobierno legislara en vísperas de las elecciones municipales".

"Lo importante era llevar el reajuste a los trabajadores (...) si ellos buscan hacerle un daño al gobierno, le están haciendo daño a los trabajadores", dijo Larraín, quien además planteó que "el veto es una práctica a la que nadie quiere recurrir", debido a que el gobierno utilizó dicha iniciativa, después de que la comisión mixta rechazó el proyecto.

El secretario de Estado además se refirió a la idea de algunos sectores opositores de oponerse a la idea de legislar la reforma tributaria y planteó que "el presidente fue escogido con un mandato claro de recuperar una economía que estaba creciendo apenas, ese mandato es el que tenemos que cumplir. No puede ser que se presenta un proyecto y se diga que se rechaza la idea de legislar".

"Me sorprende que algunos rechazan sin leer, sin analizar, no hay análisis, en algunos, hay solo una pared y en otros he visto espíritu. Tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar el clima por Chile" dijo.