Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja: "Reajuste vamos a tener"

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, se refirió en conversación con radio Digital FM, al rechazo al reajuste del salario mínimo y se mostró confiado en que finalmente habrá un nuevo proyecto que permitirá un acuerdo con el gobierno y un incremento en la cifra para los trabajadores.

"No va a fracasar. Desde ese punto de vista estoy contento, logré un buen incremento, de $ 300 mil. Todavía puedo pelearle hasta el lunes o martes que va a llegar el otro proyecto. Pero reajuste va a haber. Si no hay reajuste se va el gobierno y se van los políticos, asi que eso no va a pasar. Reajuste vamos a tener" dijo.

El parlamentario además sostuvo que "no puedes dejar a 900 mil personas que son los que menos ganan... de qué estamos hablando" y planteó que un buen acuerdo sería aumentar la cifra (a $ 325 mil) a enero de 2020. "Ellos quieren dejar fijado en el año de las elecciones municipales, entonces lo que digo es que si ponemos una cifra interesante, pero igual deja abierto el debate para otros temas, la plata la dejas fija, pero no te puedes negar a que sigan conversando, negociando".

Sobre el impacto de aumentar la cifra en las Pymes, Lorenzini planteó que "si estamos rebajando el impuesto a las grandes empresas, bájenle un 'pichintún' menos y subsidiemos a la Pyme según el número de personas que tenga: si tiene 3 ó 4 empleados de sueldo mínimo, que pague un poquito menos de impuesto. Si tiene 10 ó 15, un pequeño subsidio. Se puede compensar de una u otra manera".

En otra materia, Lorenzini se refirió al proyecto de reforma tributaria y a las críticas desde el gobierno a sectores de la oposición que han planteado rechazar la idea de legislar la iniciativa.

"La reforma tributaria tiene cosas muy buenas y cosas muy malas y, por lo tanto, en ese plan lo vamos a discutir: todo lo que sea mejorar las pymes, las personas, hay que gravar esos temas digitales, hay que ver unas simplificaciones, tengo mis dudas, pero si usted va a regalar US$ 400 millones que rebajó, ahí no están los votos y no están no más y no peleemos más" planteó.

El presidente de la Comision de Hacienda de la Cámara Baja dijo además que la idea de legislar va a ser aprobada "siempre y cuando haya disposición clara y precisa a conversar. Si lo que quieren es su reforma o nada... no hay nada y se acabó. No perdamos el tiempo. Si nos van a escuchar y a aceptar propuestas para mejorar cosas, sí. Si me dicen es esto o nada, no es nada".