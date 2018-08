Cathy Barriga y Erto Pantoja se enfrentaron en el concejo municipal de Maipú

El concejal de Maipú, Erto Pantoja, se enfrentó a la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, esto por la presencia de Carabineros en medio del concejo municipal realizado durante este miércoles.

Según lo consignado por La Voz de Maipú , todo se generó por la presencia de dirigentes de ferias libres de la zona, quienes querían reclamar que la edil no los ha recibido en una audiencia.

La ex integrante de "Mekano" justificó la presencia policial, afirmando que "es porque el concejo anterior no se pudo desarrollar, no se pudo terminar y es lo que sucede. Y si no podemos votar temas importantes para el municipio y para la comunidad, tenemos que desalojar la sala".

El actor, visiblemente molesto, le señaló "perdón no me parece que estén desalojando dirigentes, por favor, no estoy de acuerdo con esto".

"Con todo respeto cuerpo de carabineros, me gané un Oscar representando orgullosamente un carabinero de esta nación. Los respeto mucho a ustedes (…) pero no se puede sentar este precedente, que utilicen el cuerpo de carabineros porque hay falta de carácter para dirigir un concejo", continuó Pantoja, que justamente encarnó a un uniformado en la cinta "Una mujer fantástica".

Luego de este intercambio de palabras, la alcaldesa puso fin anticipado a la sesión del concejo.