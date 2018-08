Presidente del PS y salario mínimo: "El acuerdo fue aprobado, los que se dieron el 'gustito' fueron otros"

El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, se refirió en entrevista con T13 Radio, al rechazo al proyecto de reajuste al salario mínimo y criticó las acusaciones de obstruccionismo del gobierno hacia la oposición.

"El hecho que tengamos una visión distinta es propio de la democracia. Aprobamos el reajuste propuesto por el gobierno en ambas cámaras y la ley quedó lista para ser promulgada y el presidente la vetó porque quería que se volviera a conversar en marzo del 2021, quería evitar el debate" dijo Elizalde.

El senador además dijo que "el acuerdo fue aprobado, por lo que los que se dieron el gustito fueron otros" y planteo que "Si se clausura el debate los países dejan de evaluar si se puede hacer un esfuerzo adicional. Dijimos que estamos disponibles, pero no para un plazo tan extenso. No me cabe duda que el gobierno se negó a abrirse a un entendimiento con la oposición".

El timonel socialista además acusó que "no existe real voluntad de diálogo por parte del gobierno. Está claro que el que no tiene voluntad de diálogo es el gobierno".

"Cuando dicen que van a conversar con sectores de tales partidos, ahí ya empezaron mal. Parecen que quieren el pirquineo, un diputado por aquí y otro por allá para ir juntando votos" dijo Elizalde sobre la fórmula gubernamental para alcanzar acuerdos con la oposición.

El presidente del PS además criticó la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo, la que dijo, "es una reforma que le baja los impuestos a los que ganan más" y añadió que "con el veto del salario mínimo se genera un clima enrarecido, parece que no están acostumbrados a los que piensan distinto".