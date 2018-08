Diego Ossa y la denuncia de abuso sexual en su contra: "Jamás he incurrido en alguna conducta impropia"

Ayer El sacerdote, que pertenecía al círculo del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, se refirió a la investigación iniciada por el Arzobispado de Santiago por dos acusaciones.

El sacerdote Diego Ossa Errázuriz, uno de los integrantes del círculo del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, se refirió a la investigación iniciada en su contra por el Arzobispado de Santiago, por dos acusaciones de abuso sexual.

A través de un comunicado, el religioso afirmó que “esta investigación se sustenta en la solicitud del Sr. Óscar Osbén Moscoso de revisar una Investigación Previa anterior, realizada en 2010 y motivada por denuncias también realizadas por él. Ese proceso lo conoció la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en Roma, la cual sentenció que no se acreditaron las conductas denunciadas”.

Además, añade que “por causa de sospecha que no alcanzó grado de convicción y el escándalo mediático, Roma le pidió al cardenal don Ricardo Ezzati me aplicara algunos remedios penales establecidos por el derecho canónico, lo cual hizo por carta”.

En la misma línea, Ossa añade que “se me ha notificado también que la actual Investigación Previa se sustenta en la llegada de nuevas alegaciones, cuya entidad por el momento desconozco. Sin perjuicio de lo cual, declaro enérgicamente que jamás he incurrido en alguna conducta impropia ni he cometido actos contrarios a mi ministerio”.

Por lo mismo, el religioso detalla que “he apelado a las medidas cautelares que se me han impuesto, las que considero suponen una condena anticipada y son lesivas contra mi honra”.

Finalmente sentencia que “repudio todo acto abusivo realizado contra cualquier persona, especialmente los más indefensos y apoyaré con todos los medios disponibles el avance de esta investigación”.