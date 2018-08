Teillier: “Al PC tampoco le interesa tantísimo estar en una coalición con la DC”

11:16 El presidente y diputado del Partido Comunista, salió al paso de la polémica surgida por la eventual exclusión de la colectividad en el acto de conmemoración del triunfo del No y, las relaciones entre los partidos opositores.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió en entrevista con La Tercera a la relación con la DC, luego de la polémica por la eventual exclusión de su partido de los actos de conmemoración del triunfo del No.

El también diputado dijo que “la Nueva Mayoría no fue una coalición” ya añadió que “así como la DC no está de acuerdo en estar en una coalición con nosotros, al PC tampoco le interesa tantísimo estar en una coalición con la DC. Ahora si se pudiera dar, estaríamos de acuerdo, pero eso no es así”.

Sobre la polémica por la conmemoración de los actos del No, el timonel del PC dijo que “todos los partidos contribuimos al triunfo del No y, estos dirigentes trataron de decir que los comunistas no lo habían hecho”, en alusión a la invitación que las directivas de la DC y el PR, encabezadas por Fuad Chahin y Carlos Maldonado, hicieron al PS y el PPD para organizar el aniversario.

“Acusar al PC de que está en contra de la democracia no tiene sustento” añadió Teillier, quien además agregó que “llamamos a inscribirse en los registros electorales, votamos, la noche del plebiscito estuvimos atentos. Al comienzo del período de transición votamos por Patricio Aylwin a pesar de las diferencias”.