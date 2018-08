Carlos Larraín: "Lavín ha sido candidato desde niño, desde la primera comunión"

El ex presidente de RN, Carlos Larraín, reapareció durante este viernes lanzando particulares opiniones y cuestionando a algunas personalidades de su sector, como el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

En una entrevista a radio Zero, el ex senador cuestionó la ordenanza contra los piropos impulsada por el UDI en la comuna donde también fue edil.

"Lo de los piropos me parece una monstruosidad, es desconocer la naturaleza humana (…) Claro que se pueden decir piropos, no puedo creer que se haya mejorado el tono moral de Las Condes con la dichosa ordenanza esa, si es una cosa ridícula, medio calvinista", expresó.

Tras esto, el abogado afirmó que Lavín "ha sido candidato desde niño, desde la primera comunión. Yo creo que ha crecido pero hay una cierta repetición en los temas, y no digo más. La ciudad de Las Condes, con los dineros que tiene, debería ser un chiche de ciudad. Yo fui alcalde 17 meses e hice 7 kilómetros de cableo subterráneo con los ingresos municipales habiendo bajado un 10% (…) En el orden urbanístico (ha hecho) cero. No poco, cero".

Larraín también tuvo palabras sobre el despliegue comunicacional del jefe comunal, señalando que este "es su empeño, también hay que informar de sus actividades. En Twitter no digamos nada… yo un día lo vi describiendo un incendio, ¿ustedes lo vieron?. Pasa mucho rato describiendo las circunstancias. 'Aquí se ve mucho humo”. 'Hay bastante humo'. 'Hediondo el humo'. 'Este humo es gris oscuro'. 'Se nota que están pasando calor. Ay Dios mío, alcalde!'(…) Él es muy inclinado a esto de cómo soy visto, que está bien en los políticos, no lo critico. Los políticos que no se ven, no existen; ese es su predicamento".

Sobre la ola feminista, el ex parlamentario dijo que la ve "con terror". Nos van a dejar con una sociedad asexuada. Yo soy ultra partidario de las mujeres tal cual son, en un rol primario. Estoy sujeto a mi mujer desde hace muchos años, peleo, me defiendo un poco, pero las mujeres tienen un papel central en la vida contemporánea y la han tenido siempre. Y cómo no va a haber cambiado, si están diciendo que hasta Rocky Marciano puede ser mujer hoy día, ¿cómo no va a haber cambiado? A mí me parece una exageración. Que las mujeres tienen que tener un rol mucho más importante en la vida social y cultura, por supuesto y bienvenido sea", señaló.

Por la política actual, Larraín señaló que siente "simpatía" por José Antonio Kast, aunque afirmó que lo de sus posibilidades políticas "es harina de otro costal".