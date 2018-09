UDI rechazó apoyo de Guillier a pedido de asilo a la familia de Palma Salamanca

La directiva de la UDI expresó su rechazo a los dichos del senador y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, que en un video apoyó la solicitud de asilo en Francia para la familia del exfrentista Ricardo Palma Salamanca, que fue condenado por el crimen de Jaime Guzmán en 1991.

La presidenta del gremialismo, Jacqueline Van Rysselberghe, cuestionó la aparición del legislador por Antofagasta en un video grabado por la agrupación "Asilo para la familia Palma Brzovic".

"El video grabado por el senador Alejandro Guillier es de la máxima gravedad por varias razones: la primera es que sale a defender a un terrorista que está condenado por la justicia chilena como autor material del crimen de nuestro fundador en plena democracia. Aquí no estamos en presencia de alguien que se encuentre procesado, sino que de alguien que se fugó de la cárcel para no cumplir su sentencia", afirmó la senadora.

Tras esto, Van Rysselberghe afirmó que Guillier "se está interponiendo a los intereses del Estado de Chile, que solicitó a Francia la extradición del terrorista Palma Salamanca, y cuya petición aún no se resuelve".

Además, puntualizó, que con sus argumentos de que Palma Salamanca es un perseguido, y de que no existen las condiciones adecuadas de justicia para que retorne al país, "el senador está cuestionando las garantías procesales del sistema judicial chileno, algo que no se ajusta a la realidad y que nos parece insólita que provengan de un senador y de un ex candidato presidencial".

Por su parte, el secretario general de la UDI, diputado Issa Kort, indicó que "es inaceptable la opinión desinformada y políticamente incorrecta que emite el senador Alejandro Guillier. Lo lamento por el Estado de Derecho chileno y por la recuperación de nuestro proceso democrático, porque lo que sucedió fue el asesinato de un senador de la República en manos de una organización terrorista, como lo era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, según lo estableció la propia justicia chilena".

Luego que el video se difundiera, el periodista aclaró en una entrevista a CNN Chile que su apoyo no apuntaba al exfrentista, sino exclusivamente a su expareja, Silvia Brzovic, y a sus hijos.

"Hace no más de dos meses atrás la Corte estimó que Silvia Brzovic no tiene vinculación con el caso, y los dos hijos son absolutamente inocentes de todo lo que se pueda condenar al padre. Por lo tanto, la familia de Ricardo Palma Salamanca reúne las condiciones para un asilo en Francia", señaló.

Guiller también aseveró que cree que Palma Salamanca debiera volver a Chile a cumplir su condena.