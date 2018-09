Ximena Rincón: "El gobierno no ha logrado entender algo fundamental que es que no tienen mayoría en el Parlamento"

La senadora de la DC, Ximena, Rincón, se refirió al acuerdo que llegó el gobierno con parte de parlamentarios de oposición para ingresar un nuevo proyecto de reajuste de salario mínimo al Congreso, tras el revés del Ejecutivo en la tramitación de su veto sustitutivo.

"Siempre uno queda contenta cuando se resuelven los problemas, pero uno dice que espanto la tozudez, que espanto que los acuerdos estaban sobre la mesa", dijo a radio Duna.

La parlamentaria sostuvo que "uno no entiende y no logra comprender por qué, por qué además se señala de parte del Presidente que la oposición le negó 'la sal y el agua al gobierno' y rechazó el salario mínimo cuando nosotros lo habíamos aprobado".

"Cuando no se apega a la verdad una autoridad tan importante, la verdad que las palabras caen por su propio peso y ni siquiera me llegaron a molestar. A palabras necias oídos sordos. No me siento para nada antipatriota", enfatizó.

Rincón manifestó que "el gobierno no ha logrado entender algo fundamental que es que no tienen mayoría en el Parlamento. No logra entender que estamos en democracia y que solo puede lograr lo que negocia en el Parlamento. Dice que quiere la política de los consensos".

La senadora comentó que el ministro Gonzalo Blumel "es una buena persona, pero creo que tiene que conversar más con los senadores, tiene que estar más presente, involucrarse con los senadores".