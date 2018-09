Orpis lamentó que ex gerente de Corpesca haya llegado a un acuerdo para acceder a un juicio abreviado

13:37 El ex senador también insistió en que "jamás he cometido cohecho".

El ex senador Jaime Orpis criticó el acuerdo al que llegó el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica con la fiscalía, para acceder a un juicio abreviado.

Para ello el ex ejecutivo reconoció que sobornó al ex parlamentario y a la ex diputada Marta Isasi para que votaran a favor de los intereses de la pesquera.

"Lamento que en temas de esta envergadura se llegue a este tipo de negociaciones donde no es necesario probar nada, sino que reconocer los hechos con el único propósito de evitar un juicio oral. En el juicio oral que es una instancia independiente, acreditaré la verdad de los hechos porque la verdad no puede ser objeto de negociación", dijo.

Orpis reiteró su inocencia, señalando que "jamás he cometido cohecho. De manera reiterada no solo en la Ley de Pesca, sino que en otros cuerpos legales, voté en contra de los intereses de Corpesca".

"En la Ley de Pesca voté en función del acuerdo político suscrito entre el gobierno y un grupo de senadores de oposición. Y lo hice en los mismos términos que todos ellos", puntualizó.