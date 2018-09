Canciller: "A Chile no se le hace lo que le da la gana al Presidente Morales, a Chile hay que respetarlo"

El canciller Roberto Ampuero se refirió a la decisión de suspender la reunión bilateral con Bolivia, luego que el país altiplánico decidiera presentar una contrademanda por el caso del río Silala.

El diplomático criticó que el Presidente Evo Morales haya pedido la reserva de la información presentada ante la Corte Internacional de La Haya hasta el día lunes.

"A Chile no se le hace lo que le da la gana al presidente Morales, a Chile hay que respetarlo", dijo a Tele13 Radio

Ampuero sostuvo que "este Comité de Fronteras estaba para ser celebrado jueves y viernes y no está dado el clima para tener una reunión productiva. Lo que no se hace es que antes que la otra parte pueda tener acceso a documentos, que se empiece a hablar de esos documentos. Bolivia comienza a hablar y a criticar a Chile. Empieza a atacar a alguien que no tiene los argumentos para defenderse. Quedamos ingratamente sorprendidos por la actitud del Presidente Morales y por eso no está dado el clima. No estamos dispuestos a aceptar ese trato".

"Queremos que se respeten la prácticas propias de la interacción entre los países y este tipo de juego no aporta en avanzar en los temas entre los países", enfatizó.

Sobre el nombramiento del nuevo canciller Diego Pary, en la fase final del juicio marítimo, el ministro de Relaciones Exteriores comentó que "es una persona muy cordial. Se trata de estilos, de formas de relacionarse que vienen determinadas por los Presidentes. En nuestro caso el Presidente impulsa una política de Estado coherente, que se mantiene en el tiempo".