Julio Ponce Lerou reapareció abriendo la jornada en Wall Street junto con SQM

Un sonriente Julio Ponce Lerou reapareció este miércoles en la apertura de la jornada en Wall Street, la que fue protagonizada por la plana mayor de SQM en la celebración de los 25 años en la compañía en la Bolsa de Nueva York.

Según lo informado por La Tercera, el ex controlador de la minera no metálica permaneció en la segunda línea, ya que la primerísima línea del acto estuvo reservada para Patricio de Solminihac, el gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general de la firma.

La última vez que Ponce Lerou fue noticia fue en junio de este año, cuando la empresa lo nombró como asesor. Aquello rompía el acuerdo que SQM tomó con Corfo por el Salar de Atacama, que pedía que el ejecutivo no participara de las actividades de la firma. Finalmente, el ex yerno de Augusto Pinochet decidió declinar a su cargo.