Vlado Mirosevic: Pamela Jiles "está buscando que me vaya del FA y eso no se lo voy a conceder"

El diputado Vlado Mirosevic se refirió a la crisis en el Frente Amplio, después de la sanción contra Pamela Jiles, la que contó con su respaldo y el de otros parlamentarios del bloque.

A raíz de esto Mirosevic decidió renunciar a la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores, mientras Jiles hizo lo propio en Familia. Él se disculpó, pero la periodista pidió un nuevo gesto.

"Quedo tranquilo con mi conciencia de haber pedido disculpas. (...) Si sigue insistiendo en que debo dar un gesto y eso significa que tengo que renunciar a la comisión de Ética, pensaría que esto tiene relación con mi salida de la comisión de RR.EE.. Si eso es así me da la sensación que la diputada quiere que me vaya del FA. No estoy dispuesto a irme del FA. Basta con disculpas públicas. Me da la impresión que con esto la diputada está buscando que me vaya del FA y eso no se lo voy a conceder", dijo a Tele13 Radio.

Sobre su postura respecto a la vulneración de los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, el diputado sostuvo que "algunos sectores me intentaron censurar porque tenía una visión crítica de los DD.HH. Hay una persecusión en contra nuestra porque tenemos una posición nítida en estos temas. De todas maneras hay una izquierda conservadora y creo que hay que tenerle miedo al autoritarismo en derecha y en izquierda, eso hay que evitar. No estoy dispuesto a transar mis principios ni un milímetro. Les comunico que no me voy a mover en mis principios democráticos de DD.HH".

"Que se pretenda vetar a quienes defendimos los DD.HH. es paradójico, y eso viene de hace ocho meses en que estos grupos han querido mi censura. No puedo representar al conjunto del FA en circunstancias que algunos defienden a Ortega, Maduro", justificó.