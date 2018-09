El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, contó que su esposa lo mantuvo durante un año.

En el programa "La divina comida" de CHV que se transmitirá este sábado, el parlamentario reveló que "trabajaba en una fundación, y parte de mi pega era sacar a mis compañeros de universidad que estudiaban Ingeniería Comercial en la Católica, para que se fueran de sus trabajos, donde ganaban harta plata, y mandarlos a trabajar a municipalidades fuera de Santiago".

Bellolio relató que "en algún minuto dije 'ya, me quiero mandar a mí mismo a un lugar también'. Tenía la opción de trabajar en una municipalidad, en el ámbito de la educación, y la otra era trabajar en los colegios que tiene todavía el Arzobispado de Santiago en comunas vulnerables. Me fui a trabajar con ellos".

El diputado sostuvo que su empleador le dijo "oye, la raja que te vengai pa'cá, pero tengo un problema, no tengo plata para pagarte. Entonces le dije a mi señora: 'Flaca, están estas dos alternativas, la municipalidad y acá gano tanto... y esta otra, pero sin sueldo. Y le dije, 'pero con tu sueldo nos alcanza'. Me miró y me dijo: 'ya po'".