Concejal Erto Pantoja por la alcaldesa Cathy Barriga: "Vi muchas cosas, pero ya no aguanto más"

El concejal de Maipú, Erto Pantoja, denunció una serie de irregularidades tras la gestión de la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga.

En una entrevista al programa "Cadena Nacional" de Vía X, el actor y político reveló los detalles tras la compleja situación vivida en el último concejo municipal, en el cual intervino carabineros. "Yo me estoy alterando, dejé pasar, vi muchas cosas, pero ya no aguanto más", señaló.

"Me altera de nuevo la situación, a la alcaldesa le cuesta mucho escuchar a los dirigentes de las juntas de vecinos. Hay muchos problemas en la comuna pero ella no recibe a los dirigentes de la comuna, no va a los concejos, va muy poco a los concejos comunales y ella tiene el deber de gobernar con los 10 concejales que estamos ahí", agregó.

El edil agregó que durante esa jornada la jefa comunal "llegó con carabineros, con un Comandante de una comisaría de carabineros adentro del concejo, ya era una situación rara, perdóname yo en los 80's estuve peleando en el Campus Oriente, perdimos muchos…Hay compañeros del Campus Oriente que fueron secuestrados, que fueron torturados, a Eduardo Jara lo mataron, hay mucha gente que yo conocía, entonces me vino toda esa sensación de nuevo. Si no eres capaz de tener la autoridad para dialogar con los vecinos (…) discute con ellos o cítalos para más tarde, pero meter a carabineros…"

Por la gestión de Barriga en el incendio de Rinconada, el concejal reveló que en terreno que incluso la intendenta Karla Rubilar habría solicitado a la alcaldesa retirarse para enfriar la situación con los vecinos. "Cuando llegas a una situación de esa magnitud, tienes que llegar con el temple y la frialdad para solucionar el problema, no para llegar a culpar, porque con esos alardes, hay imágenes posteriores donde se empieza a pelear con gente (…) insólito".

"Bomberos dijo que una chispa no enciende un neumático, un neumático enciende con acelerante, es una obra de ingeniería, no es la chispa que pasó sobre el pastizal y cayó en una cosa de neumáticos", señaló.

Pantoja añadió que "es más, en esa pelotera que armó, a Francia (una de las dirigentes) que no quiso denunciar, le llego de parte de uno de los asesores de la alcaldesa, un telefonazo maletero en las costillas".

Para finalizar, la autoridad aseguró que en la comuna que no todo es "color rosa". "(La Municipalidad) muestra eso, dedican mucho tiempo a eso, es la cultura de la imagen. Yo me estoy alterando, dejé pasar, vi muchas cosas, pero ya no aguanto más porque la misma gente te lo pide".

"No voy a estar avalando y diciendo bravo alcaldesa por este maravilloso parque cuando los dirigentes y la gente que tiene problemas reales estaban afuera y no los invitaban y no los dejaban entrar", finalizó.