Mauricio Valero: “Natalia Compagnon me traicionó, fue desleal conmigo”

11:30 El ex socio de la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se refirió al caso Caval luego de ser condenado por delito tributario.

Mauricio Valero, ex socio de Natalia Compagnon, conversó con Revista Sábado donde se sinceró sobre su postura frente a la nuera de la ex Presidenta Michelle Bacehelt. Aseguró que la relación entre ambos siempre fue buena hasta que salieron a la luz pública los cuestionados negocios realizados en Machalí.

Tras aceptar un procedimiento abreviado, el empresario fue condenado por delito tributario con 541 días de presidio y a pagar una multa de $60 millones. Al finalizar el proceso, Valero sostuvo que todo se trató de un caso político y que sirvió para demostrar que él "no es un estafador".

El ex socio de la esposa de Sebastián Dávalos, relató que cuando el caso apareció en Revista Qué Pasa él confiaba en Compagnon. Sin embargo, la relación se quebró el año 2015 cuando ella le recomendó que cada uno tuviera su propio abogado.

“Ahí me quedó claro que buscaría inculparme. Hasta ese día confiaba en ella, pero ella me traicionó, fue desleal conmigo", dijo.

Según Valero, Compagnon le decía en un comienzo que todo estaba "planificado" dándole a entender que se estaban preocupando de lo ocurrido. "Ella adoptó una posición muy de intervencionismo de La Moneda, ella hablaba mucho de 'estamos haciendo control de daño'".

Fue por eso que él - antes de que se diera a conocer el caso - habló en varias oportunidades con Ana Lya Uriarte, quien en ese entonces era jefa de gabinete de la ex Presidenta Bachelet.

"Natalia me dijo que hablara con ella. Tuvimos varias conversaciones por teléfono sobre qué había que hacer. Ella me decía que le pagáramos lo que nos pedía (a Sergio Bustos, quien los estaba extorsionando). Nunca quise, porque me asesoré con varios abogados, quienes me dijeron que una persona que te extorsiona una vez, te extorsiona para siempre".

Valero aclaró que desde que el caso salió a la luz él dijo que debían abordarlo juntos porque "no había nada que esconder, no había un delito". En tanto, la nuera de Bachelet "estaba totalmente pauteada, no tenía capacidad de decisión".

"Esta mujer socia que yo vi, agresiva, decidida, se transformó, no existía. Era parte de un joystick", precisó.