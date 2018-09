Piñera y el 11 de septiembre: "Todos tenemos responsabilidades en lo que pasó"

El Presidente, Sebastián Piñera, señaló en entrevista con el medio La Tercera, que "el debilitamiento de las bases de nuestra democracia se empezó a gestar en la década de los 60 y se acentúo en la década de los 70 y, por supuesto, se profundizó en la década de los 80".

Y agregó que las violaciones a los DD.HH. "no se justifican nunca, en ningún tiempo, en ningún lugar, bajo ningún contexto".

Piñera también se refirió a los cuestionamientos contra personeros de su sector, quienes trabajaron con la dictadura, y en relación a lo mismo profundizó en su recordada frase, emitida el 2013, en que apuntó a "los cómplices pasivos" del régimen.

"Nunca he dicho que la derecha sea esto o esto otro. Lo que he dicho es que todos tenemos responsabilidades en lo que pasó. En el debilitamiento de la democracia, en el quiebre de la democracia y en los atropellos a los derechos humanos", y añadió que "no de la misma naturaleza ni de la misma magnitud, pero todos".

El Mandatario agregó que "Estoy convencido de que muchos civiles que tenían poder e influencia tampoco la ejercieron en plenitud para haber evitado los atropellos a los derechos humanos".

"Y, por tanto, esta (cómplices pasivos) es una reflexión muy profunda que hice cuando se cumplían 40 años del Golpe Militar, no para apuntar con el dedo a los culpables y a los responsables, sino todo lo contrario, para sacar y extraer lecciones. E incluso yo me autoincluí en ese mea culpa, porque dije 'todos, incluyéndome a mí, pudimos haber hecho más'", explicó el Presidente.