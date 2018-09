Ganador de la presidencia en Ciudadanos que está renunciado acusa que "el partido se destruyó"

17:10 Un futuro incierto espera al partido Ciudadanos, que ha tenido que sobrellevar una serie de irregularidades en sus pasadas votaciones, las que llevaron al ahora candidato electo a renunciar junto a otros miembros. Entre tanto, no hay claridad sobre como avanzará el conglomerado.

Durante la jornada del día de ayer, sábado, el Tribunal Supremo del partido Ciudadanos Somos Todos, tras el trabajo de la empresa E-Voting, a la que habían mandatado para revisa el cuestionado proceso, entregó los resultados definitivos de las elecciones que se realizaron el pasado 18 de agosto.

En una primera instancia no se pudo realizar el conteo ya que debido a ciertas irregularidades no se abrieron las urnas.

Finalmente y con todo revisado se dio como ganadora a la lista Puertas Abiertas, que tenía a Juan José Santa Cruz a la cabeza, situación que complica el futuro del partido político ya que a comienzos de septiembre Santa Cruz junto a otros militantes decidieron renunciar a la colectividad.

En ese momento el Santa Cruz indicó que "Nos vamos porque fundamos este partido para aportar a la política mejorando la democracia a través de un proyecto colectivo y no personalista. (...) A estas alturas no estoy de catón moral de nadie, prefiero que terceros sean los encargados de hacerlo".

Hoy, y a la luz de los resultados conocidos este sábado, mantiene su postura. "Yo estoy renunciado. No he pensado volver", señaló al medio Emol

Consultado sobre esta victoria tardía señaló que "no sé si se puede estar contento después de todo esto. Proceso es irregular completo. Institucionalidad débil, se hicieron todas las cosas que no se hacen en términos de respetar un proceso democrático, se anularon votos de forma irregular y terminamos igual ganando nosotros, pero se destruyó el partido completamente".

El Tribunal Supremo indicó ayer que "dado que en días previos al escrutinio algunos candidatos informaron por la prensa y por redes sociales su renuncia al partido, el Tribunal Supremo proclamará a los candidatos ganadores en cuanto se acredite, tanto por parte de los candidatos como del Servel, que éstos continúan y continuarán siendo militantes. Ello, por exigencia legal y por haberlo así resuelto el Tribunal Supremo con antelación al escrutinio".

Al respecto Santa Cruz señaló que "No sé qué pasará en términos legales. Es el Tricel el que debiese pronunciarse antes de decir que va a asumir tal o cual. La elección fue irregular en todo sentido".

Santa Cruz también le dedico unas palabras a la abogada María Ignacia Gómez, quién presidia la lista contrincante, e indicó que "Cuando se hace una denuncia se hace seriamente, no una parte. Se asume la denuncia, el arbitraje y la sentencia, y eso fue lo que hicieron. Y aún así perdieron. Si nosotros no renunciábamos, jamás habrían abierto la urna. Sólo la abrieron porque, como controlaban el Tribunal Supremo, pudieron eliminar 330 votos adicionales, y creyeron que ganaban. Pero se equivocaron, aún así perdieron".

Por su lado la candidata a presidente de la lista contrincante a Santa Cruz, Ciudadanos a Pie, señaló que "Asumo el resultado con humildad y también con dignidad de haber hecho una campaña limpia, propositiva, con ideas y lo más importante acá que me deja tranquila es haber luchado contra un fraude electoral".

Gómez indicó además que "sabemos que hay al menos 500 votos truchos y pueden incluso haber más. No lo sabemos. Entonces nosotros queremos mantenernos en la línea que eso es lo más grave que ha ocurrido en esta elección, algo que es inédito. Nosotros estamos muy tranquilos de haber asumido el rol de defender para que se haga una elección limpia y que no ganaran y que no se incluyeran en la urna votos comprobadamente fraudulentos".

Consultada por la situación de Santa Cruz, María Ignacia Gómez señaló que "Ellos renunciaron públicamente. Entonces tampoco deja contentos para nadie este resultado. Porque renunció no solamente el candidato de la lista sino que también comenzaron con una campaña para desafiliar militantes. Entonces son personas que han abandonado el buque y que en este momento nos dejan en una situación muy compleja para Ciudadanos porque no sé qué puede ocurrir".

Y agregó que "En este momento estamos en un proceso interno en donde tendrán que pronunciarse los órganos competentes del partido para determinar cuál es el destino de esta elección. Voy a ser respetuosa de la institucionalidad".