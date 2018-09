Hugo Gutiérrez pedirá que Fiscalía investigue grabaciones secretas de Piñera por "Caso LAN"

21:37 El parlamentario anunció vía Twitter que pedirá que se investigue la "denuncia pública" realizada por el ex gerente de BanChile Francisco Armanet en una entrevista con CNN.

Durante esta jornada el diputado Hugo Gutiérrez anunció, a través de sus redes sociales, que hara la solicitud formal a la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de delitos por parte del Presidente Sebastián Piñera en el denominado "caso LAN".

Particularmente Gutiérrez escribió en Twitter que "Solicitaré a Fiscal Nacional (Jorge Abbott) que instruya investigación de hechos denunciados x Fco Armanet".

Estas declaraciones se dan en el marco de la información que sacudió esta semana, cuando se dio a conocer la existencia de grabaciones secretas que confirmarían que, el año 2006, el hoy Mandatario tuvo acceso a información privilegiada y que, pese a ser advertido de que utilizarla constituía una actuación irregular, decidió de todos modos comprar acciones de la aerolínea.

En entrevista con CNN Chile Francisco Armanet, el ex gerente general de BanChile, señaló que "Esas grabaciones efectivamente existen, las tengo yo, pero esas grabaciones nunca nadie las ha escuchado y nunca nadie las va a escuchar hasta que la Corte Suprema me lo pida, si me lo pide".

Y agregó que "Prefiero reservarme esa información. Prefiero proteger y reforzar la función presidencial".