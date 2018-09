Carlos Montes por acto en el Congreso: "Esto no es contra La Moneda"

El presidente del Senado, Carlos Montes, se refirió al acto paralelo de la oposición por el 11 de septiembre, afirmando que "esto no es contra La Moneda".

"En muchas partes del país hay actos y este se planteó hace un mes, un mes y medio atrás y era a las 10 de la mañana. Perfectamente podría haber habido un acto oficial después, pero esa no fue la visión del Ejecutivo, nunca conversó con nosotros, nunca nos preguntó, ni siquiera hasta este momento no sabíamos si había otro acto o no, si estábamos considerados o no, nunca supimos", dijo a radio Universo.

"No transformaría un tema que queremos hacer con mucho respeto en otra cosa. Esto no es contra La Moneda, esto es por algo tan importante como es la conmemoración del 11 de septiembre, una fecha que marca la historia de Chile", puntualizó.

Consultado si invitó al Presidente, Montes sostuvo que "no, convidamos a los parlamentarios y a las directivas. Esto es algo abierto que cualquiera puede entrar, es un acto de reflexión y conmemoración".

Sobre el acto en La Moneda sin partidos, opinó que "no quiero juzgar eso, por alguna razón el Presidente lo ha hecho así y está bien. Espero que sea muy respetuoso y que más que nada asuma la responsabilidad que él dice haber asumido de la historia".

El presidente de la Cámara Alta manifestó que "las reflexiones son importantes en este momento, es un momento que se recuerda con mucho dolor, que se recuerdan muchas cosas dramáticas de la historia del país, y efectivamente hay aprendizajes, cuán entendidos eso está por decirlo la historia".

Respecto de si hay negacionismo, respondió que "hay una parte de la derecha que no asume la historia y eso se despertó a propósito del caso de Punta Peuco y también del caso del ministro Rojas".

"Creo que esto es malo, veníamos con un cierto avance en que una parte muy importante de la derecha condenaba las violaciones a los DDHH y respetaba el Museo de la Memoria, y de repente tuvimos que una parte de la derecha cambia de visión al respecto, bueno, es parte de los procesos históricos a pesar de que van 45 años", opinó.