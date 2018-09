Bellolio: "Es por la dignidad, la compasión y la familia que voté a favor" de la ley de identidad de género

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, defendió su apoyo a la ley de identidad de género que ayer fue despachada, pese a la división oficialista.

La propuesta del Ejecutivo, que permitirá el cambio de sexo registral para menores desde los 14 años, fue respaldada por 19 diputados de Chile Vamos.

"Voté a favor por la dignidad de la persona y por la compasión en los adolescentes, donde se concentran las más altas tasas de depresión y suicidios. Se les genera un problema con la sociedad al no ser aceptados", dijo a radio Agricultura.

"Entiendo que algunos quieren caricaturizar esto, yo le pediría que no lo hagan con un tema tan difícil, ninguna familia decidió esto. Es por la dignidad, la compasión y la familia porque voté a favor", añadió.

El parlamentario sostuvo que "uno necesita meterse en los proyectos sin tratar de meter unicornios que no existen. Me da lata que algunos de manera liviana desacreditaban posiciones que no están dentro del proyecto".