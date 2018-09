Ex presidente de la Cámara Baja negó haber filtrado fotos íntimas de una mujer

El ex presidente de la Cámara de Diputados, el ex parlamentario PPD, Marco Antonio Núñez, negó haber filtrado fotos íntimas de una mujer, luego de una denuncia que fue presentada en su contra.

A través de un comunicado, Núñez dijo que "no he participado jamás en la exposición indebida de fotografías de ninguna persona por redes sociales, ni por ningún medio. Mi vida da testimonio de mi absoluto respeto a las mujeres, a la intimidad y a la honra de las personas".

El ex parlamentario dijo además que "estoy en condiciones de demostrar ante cualquier Tribunal mi absoluta inocencia, ya que no he participado en ninguno de los actos que se me quieren atribuir. Me defenderé, y agradezco enormemente a los medios que han querido escuchar mi versión y sostener mi presunción de inocencia".

"Estoy muy afectado por esta injusta acusación y me concentraré en mi defensa judicial y ante el Tribunal Supremo de mi partido" dijo Núñez.

Esta jornada, una vez conocida la denuncia, el PPD solicitó a Núñez congelar su militancia en la colectividad, al tiempo que entregó los antecedentes del caso al Tribunal Supremo.