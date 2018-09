Walker: "No podíamos ser cómplices de destituir a ministros que han tenido una trayectoria de condena al abuso de los DD.HH.”

08:55 El diputado de la DC aseguró que "no se configuraba la causa de abandono de deberes" en la acusación constitucional contra los tres magistrados de la Suprema.

"No podíamos ser cómplices de destituir a tres ministros que han tenido una trayectoria de condena al abuso de los DD.HH", dijo el diputado de la DC, Matías Walker, respecto al rechazo de la Cámara a la acusación constitucional contra los magistrados.

El parlamentario sostuvo que "si bien no estabamos de acuerdo con estas resoluciones, claramente no se configuraba la causa de abandono de deberes que en este caso no existía. Si bien cometieron un error en esta resolución, conciben una trayectoria condenatoria en estas causas".

Walker sostuvo que "no hay que hacer acusaciones sin contar con todo el respaldo. Desde la primera reunión que tuve con los que promovieron esta acción, yo advertí que íbamos a juzgar en su mérito la acusación. Estamos hablando de algo extremo y dije que íbamos a evaluar el comportamiento de los ministros en la aplicación de los DD.HH. en el tiempo y llegamos a la conclusión que sí habían tenido condenas, más que impunidad, más allá de que cometieron un error grave en estas resoluciones".