Osvaldo Urrutia criticó a TVN por cobrar transmisión de Parada Militar: “no tiene problemas en despilfarrar dineros en farándula”

Una serie de críticas ha recibido TVN por su decisión de cobrar por la transmisión de la Parada Militar, escenario que finalmente llevó a Canal 13 y La Red a declinar de emitir el tradicional acto. Entre los opositores a la medida del canal estatal estuvo el diputado de la UDI Osvaldo Urrutia quien insistió que la estación estaba utilizando de mala forma sus recursos.

“El canal no tiene problemas en despilfarrar dineros en farándula y televisión sin contenido alguno. (…) Está potenciando programas de farándula, por ejemplo, con un matinal que tiene bajísimos niveles de audiencias, gastando millonarias sumas en rostros que muchas veces poco y nada aportan o que simplemente pasan meses y meses sin salir en pantalla, ganando sumas que no se condice con alguien que simplemente no trabaja", sentenció.

Con ello, no dejó de insistir en que este hecho opacó las Fiestas Patrias. “se impide que estas tradiciones centenarias de nuestro país tengan una correcta difusión y que la gente se sienta orgullosa de sus Fuerzas Armadas", concluyó.