Mauricio Rojas todavía no recibe su sueldo por los 4 días como ministro de las Culturas

El breve pero intenso paso de Mauricio Rojas como ministro de las Culturas y las Artes, que estuvo marcado por la polémica relacionada a sus declaraciones tanto en medios como en uno de sus libros acerca del Museo de la Memoria y los DDHH, culminó con una también polémica renuncia como titular de la cartera, tras solo cuatro días (90 horas) en el puesto.

Sin embargo, ya ha pasado un mes de este hecho y el ex-secretario de Estado todavía no recibe su sueldo por esos días en los que fue ministro.

La sorpresivo de esta situación ha sido en especial que, acorde a la información obtenida por el medio La Segunda, a través del ministerio, y firmada por el subsecretario Juan Carlos Silva, y el Departamento de Administración y Finanzas, señalaron que “aún no se ha efectuado el pago de las remuneraciones del ex ministro Rojas, toda vez que, en primer lugar, el decreto de nombramiento aún se encuentra en tramitación y además, no se han registrado los datos previsionales del citado funcionario”.