Agente chileno en La Haya: "Chile va a ser el mismo antes y después del fallo"

El agente chileno ante la Corte Internacional de La Haya, Claudio Grossman, se refirió al inminente fallo por la demanda marítima boliviana, que se conocerá el próximo lunes.

"Chile va a ser el mismo antes y después del fallo", dijo a radio Cooperativa.

El abogado sostuvo que "La Haya tiene que aplicar el derecho internacional. Bolivia no tiene derecho a un pedazo de territorio chileno (...). Siempre hemos negociado, pero hay un límite en la negociación".

"No existe la posibilidad que la integridad de nuestro territorio y el Tratado de 1904 sea cuestionado. Lo que está pidiendo Bolivia es que haya una obligación condicional que se satisface con una resolución con resultado, hasta que se logre que territorio chileno pase a ser boliviano. No está en juego la posibilidad de conversar. Dialogar no es problema, ellos rompieron el diálogo. Conversar con otros no es obtener un resultado", agregó.

Grossman sostuvo que "no corresponde que se decida que Chile tiene que ceder territorio sobre la base de negociación, eso es lo que establece el derecho internacional".