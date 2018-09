Vicepresidente de Bolivia acusó una "lluvia atolondrada" de la diplomacia chilena

En declaraciones que consigna el diario El Deber de Bolivia, el vicepresidente de ese país, Álvaro García Linera, dijo que hubo una "lluvia desorganizada, atolondrada de la diplomacia de Chile" en relación al despliegue realizado en el país, de cara al fallo de La Haya que se conocerá el lunes.

"Lamento el conjunto de declaraciones que han pronunciado días atrás varios miembros del Ejecutivo del Gobierno de Chile, está claro que están muy preocupados, muy agresivos y está claro que han perdido el norte diplomático que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena" sostuvo García Linera.

La autoridad boliviana dijo también que "la agresividad chilena muestra su enorme debilidad" y sostuvo que "insultando no se gana nada, amenazando no se gana nada, haciéndose la burla no se gana nada y entrometiéndose en asuntos internos no se gana nada".

"Lo que hace más bien es mostrar un conjunto de debilidades y una pérdida de horizonte y de discurso unificado por parte de una diplomacia que va a vivir en los siguientes días otra gran derrota" aseguró García Linera.