Regulador de EE.UU. sancionó al ex gerente general de SQM por prácticas corruptas

18:11 Patricio Contesse acordó el pago de $ 84 millones sin admitir ni negar los cargos que la Securities and Exchanges Commision (SEC) levantó en su contra por pagos indebidos a figuras políticas chilenas y, a personas relacionadas con ellas.

La Securities and Exchange Commision (SEC) informó hoy que el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, acordó el pagó de US$ 125 mil ($ 84 millones) por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

De acuerdo con la información del organismo, Contesse acordó el pago sin admitir ni negar los cargos estabecidos.

Según la SEC, a lo largo de siete años, Contesse provocó el pago indebido de la compañía a figuras políticas chilenas y a otras personas relacionadas con ellos.

La SEC sostuvo que Contesse ordenó y autorizó los pagos, los que fueron justificados con documentación falsa enviada por entidades y personas que se hicieron pasar por proveedores legítimos.

El organismo también estableció que el ex gerente general de SQM falsó entradas contables en los registros de la compañía y mintió, al auditor independiente y firmó certificaciones falsas.

"La cultura corporativa comienza desde arriba y cuando la mala conducta es dirigida por el más alto nivel es fundamental que se hagan responsables de sus condictas" dijo Charles E. Cain, jefe de la División de Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.