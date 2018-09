Senador Letelier: "La Ley de Presupuesto no debe ser un debate de trinchera"

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y de la Comisión Mixta de Presupuesto, Juan Pablo Letelier, criticó el tono del discurso del Presidente Sebastián Piñera durante el anuncio del Presupuesto 2019.

En cadena nacional, el Mandatario sostuvo que "heremos una difícil situación económica, con un país que crecía con mucha debilidad".

"Dijeron que parten un gobierno a partir de una situación desastrosa, como si fuera un país distinto al que somos, creo que ese tono no solamente no corresponde, sino que tampoco es verdad. Tenemos algunos problemas (...), pero no es bueno partir la discusión con este tono, siendo que no tienen mayoría en el Parlamento. Se equivoca mucho porque la Ley de Presupuesto no debe ser un debate de trinchera y porque necesitamos un clima distinto para debatir otros proyectos de ley", dijo a Tele13 Radio.

"El tema de fondo es qué tipo de país queremos construir. La Ley de Presupuesto afecta la vida de todos nosotros y por eso es importante el debate, tratemos de evitar que se corten programas sociales", agregó.

El parlamentario sostuvo que "es primera vez que el Presupuesto crece menos que en 20 años de la Ley de Presupuesto. Crece menos que la economía, hay una diferencia de 3,2%. La responsabilidad fiscal es muy importante, me parece bien que crezca menos que la economía".

A su juicio, "aumentar la gratuidad en educación superior, continuar con la reforma de educación pública. La educación preescolar, ahí hay un tema no transable. La salud es fundamental también. Se puso un enfásis también en el gasto en salud, el ministro habló de déficit, tenemos que ver cómo racionalizar, no se pueden cerrar las listas de espera si no aumentamos el gasto".

Letelier manifestó que "el lunes vamos a escuchar al ministro de Hacienda y el martes el director de Presupuesto da a conocer el informe financiero. Solo ahí vamos a tener una visión global. Es cierto que se van a reducir algunos programas, no sabemos cuál de la totalidad de ellos".